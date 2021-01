Nach den Corona-bedingten Absagen von Fastnachtsveranstaltungen müssen die Mitarbeiter der Stadt Mainz am Rosenmontag regulär arbeiten. Das hat ein Sprecher auf SWR-Anfrage bestätigt. Normalerweise sei am Rosenmontag kein regulärer Dienst möglich. Deshalb hätten die städtischen Mitarbeiter sonst frei. Durch die Absage der Fastnachtsveranstaltungen sei der Rosenmontag in diesem Jahr aber ein normaler Arbeitstag, so der Stadtsprecher. Sämtliche Ämter und Kitas seien deswegen unter den geltenden Corona-Regelungen geöffnet.

Auch die geplante Ausstellung von Motivwagen in der Mainzer Innenstadt wird es nicht geben. Das hat der Mainzer Carneval-Verein (MCV)bestätigt. Die Gefahr von Menschenansammlungen vor den Wagen sei zu groß. Ursprünglich wollte der MCV drei Motivwagen sowie die Zugente von Fastnachtdonnerstag bis Rosenmontag in der Innenstadt aufstellen, um wenigstens ein bisschen Fastnachtsgefühle zu vermitteln, so Präsident Urban.