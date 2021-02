Die Polizei in Mainz hat eine durchweg positive Bilanz des Rosenmontags gezogen. Nur wenige Narren seien in der Stadt unterwegs gewesen und hätten sich alle vorbildlich verhalten.

Ab 11:11 Uhr seien rund um den Mainzer Fastnachtsbrunnen und am Gutenbergplatz einige verkleidete Narren unterwegs gewesen, so ein Polizeisprecher. Auch in der Boppstraße in der Mainzer Neustadt, wo sich normalerweise die Motivwagen und Gruppen für den Rosenmontagszug aufstellen, waren am Montagvormittag vereinzelt verkleidete Menschen zu sehen.

Einige Mainzer Narren liefen den Weg ab, den sonst der Rosenmontagszug nimmt. Die Kostümierten waren meist zu zweit oder dritt unterwegs, riefen Helau und hatten Fastnachtsmusik vom Band dabei.

Mainzer Polizei und Ordnungsamt ziehen positive Bilanz

Nach Angaben der Mainzer Polizei hielten sich die wenigen Fastnachter immer an Mindestabstand und Maskenpflicht. Es sei auch zu keinen größeren Menschenansammlungen gekommen. "Es ist tatsächlich ruhig. Es scheint sich zu bewahrheiten, was an Weiberfastnacht begonnen hat", sagte ein Polizeisprecher. "Dieses Jahr feiert in Mainz niemand."

Das Wetter habe sein Übriges dazu beigetragen. Als am frühen Nachmittag Regen einsetzte, sei in der Stadt nichts mehr los gewesen. Auch das Ordnungsamt in Mainz stellte im Laufe des Tages nur wenige Verstöße gegen das Alkoholverbot und die Kontaktbeschränkungen fest. "Wir können insgesamt eine positive Bilanz ziehen", sagte ein Sprecher der Stadt.

Ausfall des Rosenmontags auch finanziell riesiger Schaden

Normalerweise kommen jedes Jahr mehr als eine halbe Million Menschen an Fastnacht zum Feiern nach Mainz. Sie gehen in die Kneipen oder schauen sich die Umzüge in den Stadtteilen an. Nach einer Berechnung der Hochschule Mainz nehmen normalerweise etwa 800.000 Gäste an der Straßenfastnacht teil. Im Schnitt geben sie rund 50 Euro für Essen und Trinken aus. Das mache unter dem Strich, so die Wissenschaftler, etwa 40 Millionen Euro.

Der Mainzer Carneval Verein (MCV) hat es sich trotz Corona nicht nehmen lassen, drei satirische "Fastnachtsmonumente" zu basteln. Um Menschenansammlungen in der Innenstadt zu vermeiden, sind die momentan allerdings nur online zu sehen.

