Die Stadt Mainz hat eine Gedenkstele zur Erinnerung an deportierte und ermordete Sinti aufstellen lassen. Vor 80 Jahren wurden 107 Säuglinge, Kinder, Frauen und Männer aus Mainz deportiert. Landesweit wird am Samstag der "Maideportationen" von Sinti und Roma mit Veranstaltungen gedacht. So sollten in Koblenz, Landau, Ludwigshafen, Trier und Worms Kränze und Blumen niedergelegt werden. Im Mai 1940 fanden die ersten großen Deportationen aus dem Reichsgebiet durch die Nationalsozialisten statt. In der NS-Zeit wurden mehr als 500.000 Sinti und Roma ermordet. Nur wenige von ihnen erlebten das Ende der nationalsozialistischen Herrschaft.