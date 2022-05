Rollstuhlfahrer stürzt Böschung hinunter

per Mail teilen

Die Berufsfeuerwehr Worms hat am Freitagmittag einen 60-jährigen Rollstuhlfahrer gerettet. Der Mann war mit seinem elektrischen Krankenstuhl auf einem Weg in der Nähe des Flusses Pfrimm unterwegs. Nach Angaben der Polizei lag auf der Strecke vermutlich ein größerer Stein, dem der Mann ausweichen musste. Bei dem Manöver kam er von dem Weg ab und stürzte die Böschung hinunter. Der 60-Jährige wurde mit einer ausgekugelten Schulter in das Klinikum Worms gebracht.