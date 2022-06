Unfall mit Schulbus: 92-jähriger Rollstuhlfahrer stirbt

Ein 92-jähriger Rollstuhlfahrer ist nach einem Unfall in Wonsheim (Kreis Alzey-Worms) mit einem Schulbus gestorben. Wie die Polizei bestätigt, trat sein Tod wenige Stunden nach dem Zusammenprall am Montag in der Mainzer-Uniklinik ein. Ob ein Zusammenhang mit seinen Unfallverletzungen besteht, sei zurzeit noch unklar, so die Polizei. Die Mainzer Staatsanwaltschaft ermittelt. Der 92-Jährige war am Montag mit seinem elektrischen Rollstuhl auf eine Kreuzung eingebogen und hatte einem Schulbus die Vorfahrt genommen. Laut Polizei konnte der Busfahrer trotz Vollbremsung den Zusammenprall nicht verhindern.