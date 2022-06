Der Rohbau einer Kita in Gau-Bickelheim ist am Montag bei einem Feuer komplett zerstört worden. Laut Polizei waren Baumaterialien in Brand geraten.

Das Feuer sei am frühen Montagabend an Baumaterialien vor dem Gebäude entstanden, teilte eine Sprecherin der Polizei in Alzey am Dienstag mit. Fußgänger hätten direkt die Feuerwehr gerufen, als sie an dem Rohbau Rauch sahen. Es habe keine Verletzten gegeben. Zur Ursache des Brandes werde nun ermittelt. Während der Löscharbeiten waren den Angaben zufolge umliegende Straßen gesperrt. Es waren etwa 120 Feuerwehrleute im Einsatz. Kita-Neubau wird dringend benötigt Die neue Kindertagesstätte sollte die katholische Kita in Gau-Bickelheim ab dem Herbst entlasten. Wo die Kinder künftig untergebracht werden, ist noch unklar.