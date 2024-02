Mehr als 700 Strafanzeigen während Fastnachtstagen in RLP

Bei den rund 680 Fastnachtsveranstaltungen in Rheinland-Pfalz hat die Polizei insgesamt rund 700 Strafanzeigen aufgenommen, rund die Hälfte davon waren Körperverletzungsdelikte. Das teilte das Innenministerium mit.

Hunderttausende haben friedlich Fastnacht bei Hunderten Feierlichkeiten im Land gefeiert. Die Polizei hat bei den Feierlichkeiten von Altweiberdonnerstag bis Fastnachtsdienstag insgesamt 694 Strafanzeigen in ganz Rheinland-Pfalz aufgenommen. Davon waren 346 Körperverletzungsdelikte, wie Innenminister Michael Ebling (SPD) in Mainz in einer Bilanz zu den Einsätzen an den Fastnachtstagen mitteilte.

Gewalt gegen Einsatzkräfte: Kontrollen und Platzverweise

Die Polizei habe insgesamt 22 Widerstandshandlungen gegen Einsatzkräfte registriert, dazu 13 tätliche Angriffe auf Beamte und 33 Beleidigungen gegen Polizisten. Die Einsatzkonzepte hätten zum Ziel gehabt, Störungen frühzeitig zu erkennen und zu unterbinden. Deshalb seien insgesamt mehr als 4.100 Menschen kontrolliert und 322 Platzverweise ausgesprochen worden.

Fastnachtsfeiern von Unfällen überschattet

In 57 Fällen habe die Polizei Menschen in Gewahrsam genommen oder vorläufig festgenommen. Die Fastnachtsfeiern seien von tragischen Unfällen überschatten worden. Dabei habe es in St. Goarshausen und Hönningen jeweils einen Todesfall gegeben.

Innenminister Ebling spricht Lob für Einsatzkräfte aus

"Ich bedanke mich ausdrücklich für den professionellen und engagierten Einsatz aller rheinland-pfälzischen Einsatzkräfte. Dank Ihnen konnten im ganzen Land größere Zwischenfälle und große Schadensereignisse verhindert werden", sagte Innenminister Michael Ebling. "Dennoch wurden die Fastnachts- und Karnevalsfeiern von tragischen Unfällen in St. Goarshausen, Hönningen und Nannhausen überschattet, bei denen zwei Menschen ihr Leben verloren, eine Person schwer und fünf weitere leicht verletzt wurden. Wir sind in Gedanken bei den Angehörigen und wünschen den Verletzten eine baldige Genesung", betonte der Innenminister.