Riesenteddy zwingt Zug in Bingen zur Notbremsung

Jugendliche haben am Wochenende an der Zugstrecke in Bingen mehrfach Plüschtiere auf die Gleise gelegt. Die Polizei sucht anhand von Zeugenfotos nach den Tätern.

"Das, was sich die vier Jugendlichen entlang der Bahnstrecke in Bingen erlaubt haben, ist kein Scherz", so eine Sprecherin der Bundespolizei. Es handele sich um einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr und dies sei eine Straftat. Bei einer Notbremsung wie am Samstag geschehen, könnten Passagiere verletzt werden. Zeuge hat Jugendliche an Bahnstrecke fotografiert Ein Zeuge hatte die vier Jugendlichen bei ihrem Treiben beobachtet und Fotos von Ihnen gemacht, wie sie mutmaßlich den riesigen Teddybär auf die Gleise zwischen dem Bahnhof Bingen Stadt und dem Hauptbahnhof gelegt hatten. Mit diesen Aufnahmen versucht die Polizei nun, die jungen Leute ausfindig zu machen. Was erstmal skurril klingt, ist gefährlich: Der Riesenteddy sei laut Bundespolizei aus der Entfernung nicht von einem großen Stein oder einem Holzklotz zu unterscheiden gewesen. Auch für die Täter bestand Gefahr Auch für die Täter selbst war die Aktion lebensgefährlich: Heranfahrende Züge seien erst spät zu sehen und zu hören, zudem hätten sie einen langen Bremsweg. Auch am Sonntag wurden an der gleichen Stelle Plüschtiere auf den Gleisen gefunden, die Polizei geht davon aus, dass dieselben Täter dafür verantwortlich waren.