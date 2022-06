Wohl ein Unfall: Frau fährt in Geburtstagsfeier

per Mail teilen

Eine Frau ist am Freitagabend bei Riedstadt-Crumstadt in Südhessen in eine Geburtstagsfeier bei einer Grillhütte gefahren und hat dabei sechs Personen verletzt, drei davon schwer. Nach Angaben der Polizei gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um einen Unfall handelt und die Frau ihr Auto falsch bedient hat. Sie habe danach unter Schock gestanden und sich nicht erklären können, wie es zu dem Unfall gekommen war.

Die Fahrerin sei – wie die anderen sechs Verletzten – zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers schweben zwei schwerverletzte Personen in Lebensgefahr. Um die anderen Menschen auf der Geburtstagsfeier haben sich nach dem mutmaßlichen Unfall Seelsorger gekümmert.