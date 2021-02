In Bingen können Spaziergänger wieder die Promenade am Rhein nutzen. Wie die Stadt mitteilt, sei zwei Wochen nach dem Hochwasser wieder alles sauber. Auch nach dem Blitzeis seien Gehwege gereinigt worden. Der Nahe-Radweg und der Rhein-Radweg stünden den Fahrradfahrern wieder uneingeschränkt zur Verfügung, heißt es von Seiten der Stadt. Am Mainzer Rheinufer laufen die Aufräumarbeiten noch. Mitarbeiter des Wirtschafts- und Entsorgungsbetriebs Mainz hatten vor einigen Tagen damit begonnen, Baumstämme und Treibgut am Winterhafen einzusammeln. Der Wirtschaftsbetrieb schätzt, dass die Arbeiten bis in die kommende Woche hinein andauern werden.