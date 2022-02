Rheinland-Pfalz-Tag 2022 findet wie geplant in Mainz statt

Der Rheinland-Pfalz-Tag steigt wie geplant Ende Mai in Mainz. Das haben das Land und die Stadt mitgeteilt. Mit Blick auf die wärmere Jahreszeit und die geplanten Lockerungen der Corona-Maßnahmen sei es nun realistisch, dass die Veranstaltung vom 20. bis zum 22. Mai 2022 in Mainz stattfinden könne, so Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) sagte, er freue sich sehr, dass nach zwei Jahren endlich wieder ein Volksfest in Mainz stattfinden könne. Nach Angaben der Stadt werden etwa 350.000 Menschen an dem Festwochenende erwartet. Geplant sei ein vielfältiges Programm mit Konzerten und Veranstaltungen sowie einem großen Festumzug. Anlässlich des 75-jährigen Landes-Jubiläums werden auch die Staatskanzlei und weitere Ministerien einen Blick hinter die Kulissen und die tägliche Arbeit ermöglichen.