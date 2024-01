Die Rheinland-Pfalz-Ausstellung 2024 fällt aus. Das berichten "Merkurist" und die "Allgemeine Zeitung". Eigentlich hätte die Verbrauchermesse vom 7. bis 10. März stattfinden sollen.

2019 gab es die große Verbraucherschau zum letzten Mal auf dem Messegelände im Mainzer Stadtteil Hechtsheim. Dieses Jahr sollte sie dann wieder für drei Tage dort stattfinden. Sie galt als größte Verbrauchermesse im Land und im gesamten Rhein-Main-Gebiet.

Im April habe es bereits 60 feste Zusagen gegeben, schreibt der "Merkurist". Damals habe Wolfgang Giesen, der von der Mainzer Messe Gesellschaft (MMG) mit der Organisation beauftragt worden sei, erklärt, dass man mit 350 Ausstellern kalkuliere.

Aussteller schon mitten in den Planungen

Wie der "Merkurist" weiter berichtet, haben Aussteller seit Dezember vergeblich versucht, die Webseite der Messe Mainz zu erreichen. Eine Ausstellerin habe der Zeitung berichtet, dass ihr am Telefon schließlich angekündigt worden sei, dass die Messe zu 95 Prozent nicht stattfinde. "Wir waren da gerade an den Planungen mit dem Messebauer und wollten das Equipment bestellen", zitiert das Blatt die Frau.

Am 9. Januar - also zwei Monate vor geplantem Messestart - sei die Absage per Mail gekommen, so der "Merkurist" weiter. Grund sei "eine schwerwiegende Erkrankung innerhalb der Projektleitung". Man habe bis zuletzt versucht, die Schau mit einem neuen Konzept umzusetzen, zitiert die Zeitung aus einem Schreiben, das ihr vorliege.

Schau tauchte nicht mehr in MMG-Terminen auf

Auch die "Allgemeine Zeitung" berichtete nach dem "Merkurist" von der Absage. Eine Mitarbeiterin der MMG habe am Freitagnachmittag die Absage auf telefonische Nachfrage bestätigt. Zu den Hintergründen machte sie laut Zeitung keine Angaben. Sie habe auf die Geschäftsführung verwiesen, die allerdings bislang nicht für die Zeitung erreichbar gewesen sei. Auch das Blatt vermutet eine längerfristige Erkrankung in der Projektleitungsebene als Grund für die Absage. Im Terminkalender der MMG tauche die Rheinland-Pfalz-Ausstellung nun nicht mehr auf.

Matz: Positives Signal für 2025

Ob es mit der Rheinland-Pfalz-Ausstellung 2025 weitergeht, blieb am Freitag offen. Die "Allgemeine Zeitung" schreibt, Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz (CDU) habe auf Anfrage erklärt, dass sie von MMG-Geschäftsführer Strack das Signal erhalten habe, dass er trotz der Absage für 2024 für das nächste Jahr plane.

Messe seit 2005 in Mainz-Hechtsheim

Ende 2020 hatte der damalige Veranstalter der Messe Insolvenz angemeldet, denn die Corona-Pandemie hatte der Verbrauchermesse zugesetzt. War sie zunächst noch fürs Frühjahr 2020 geplant gewesen, musste dann wegen Corona auch der Ausweichtermin im September 2020 storniert werden. Die MMG, die bis dato die Vermieterin der Flächen im Messepark war, wurde selbst zur Ausrichterin.

Seit 2005 fand die Messe auf dem Hechtsheimer Messegelände statt. Davor wurde sie im Mainzer Volkspark jährlich ausgetragen. Bis zu 70.000 Besucher kamen jedes Jahr an neun Tagen aufs Gelände. 650 Aussteller präsentierten ihre neusten Produkte.