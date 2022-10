Umweltministerin Katrin Eder tritt nicht bei OB-Wahl in Mainz an

Die rheinland-pfälzische Umweltministerin Eder (Grüne) wird für die OB-Wahl in Mainz nicht kandidieren.

Dem SWR sagte Eder, sie würde sich zwar Chancen ausrechnen, sieht sich aber in der Pflicht, ihr Amt als Landesministerin fortzuführen. "Ich habe mich entschlossen, meinen Hut nicht in den Ring zu werfen. Es ist der falsche Zeitpunkt. Ich habe etwas angefangen und das kann ich nicht so einfach hinwerfen", so Eder wörtlich.

"Es hätte sich nicht gut angefühlt."

Es wäre eine historische Chance und sie habe auch Erfahrung für dieses Amt, so Eder weiter. Allerdings wäre es für sie verantwortungslos, ihr Ministerium abzugeben.

Unklar, wer für Grüne antritt

Zuletzt war über Eder als Kandidatin der Grünen für die Oberbürgermeister-Wahl Mitte Februar spekuliert worden. Seit knapp einem Jahr ist Eder rheinland-pfälzische Umweltministerin. Vorher war sie Dezernentin in Mainz. Wen die Grünen stattdessen ins Rennen der OB-Wahl schicken, ist noch unklar.

Die Mainzer Oberbürgermeister-Wahl findet am 12. Februar 2023 statt. Sie wurde nötig, nachdem der bisherige Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) überraschend zum neuen rheinland-pfälzischen Innenminister ernannt worden war.