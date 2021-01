Am Montagvormittag beginnen die ersten Winterargrartage. Wegen der Corona-Krise gibt es unter anderem Vorträge und Diskussionsrunden nur im Internet. Die Winteragrartage vereinen die Kreuznacher Wintertage und die Rheinhessischen Argrartage. Eigentlich hätten sie auf dem Messegelände in Mainz durchgeführt werden sollen, stattdessen erwartet die Landwirte jetzt eine virtuelle Ausstellung. Mit Videos, Dateien und Verlinkungen können sie sich über neueste Trends in der Landwirtschaft informieren. Dazu gibt es das so genannte Digitalforum. Dort werden Tagungen, Vorträge und Diskussionsrunden live übertragen. Themen sind beispielsweise politische Entscheidungen, Düngemittelverordnungen oder die Artenvielfalt. Die Winterargrartage dauern noch bis Donnerstag.