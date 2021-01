Bei Forschern in der Antarktis ist eine Kiste mit 70 Flaschen Wein aus Rheinhessen und der Pfalz angekommen. Das teilte die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in Neustadt an der Weinstraße mit. Der Wein war im August auf die 14.000 Kilometer lange Reise geschickt worden. Seit 1984 wird jedes Jahr ein solches Geschenk an das Überwinterungsteam der Neumayer-Station III in der Antarktis versendet - in Gedenken an den Pfälzer Namensgeber der Forschungsstation Georg von Neumayer. Der Wein wurde unter anderem mit dem Schiff, Pistenraupen und Schneescootern an sein Ziel gebracht. Die Flaschen werden traditionell erst im am Mittwinterfest im Juni entkorkt.