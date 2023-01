Rheinhessen spenden 130.000 Euro Energiepauschale

per Mail teilen

In Mainz, Saulheim und Wiesbaden sind bei Spendenaktionen mehr als 130.000 Euro für Menschen gesammelt worden, die aktuell unter den gestiegenen Preisen leiden. Bürgerinnen und Bürger konnten ihre Energiepauschale an bedürftige Menschen spenden.

Bereits im vergangenen Jahr hatten verschiedene Vereine und Initiativen aus der Region zu der Spendenaktion aufgerufen.

So sammelte der Mainzer Verein "Armut und Gesundheit" nach eigenen Angaben seit Ende November mehr als 10.000 Euro an Spenden ein. Eine Sprecherin sagte, dass die Sozialarbeiter des Vereins die Spenden nun an bedürftige Menschen verteilten.

Fast 100.000 Euro in Wiesbaden gespendet

In Wiesbaden beim Verein "Silberstreifen" sind nach Angaben des Vorsitzenden Johannes Weber fast 100.000 Euro eingegangen. Von dem Geld seien Lebensmittelgutscheine für ältere arme Menschen gekauft worden.

Der Verein "Silberstreifen" arbeitet mit den städtischen Beratungsstellen für selbständiges Leben im Alter, mit der Caritas und der Diakonie zusammen.

100 Familien in Saulheim unterstützt

Rund 24.000 Euro sind beim "Energiespendenfonds Saulheim" zusammengekommen. Nach Angaben des Geschäftsführers Wolfgang Breul können damit etwa 100 Familien in Saulheim mit einem Heiz- oder Stromkostenzuschuss unterstützt werden.

Bisher seien aber nur ein paar Anträge eingegangen. Die Verantwortlichen in Saulheim wollen deshalb nun prüfen, wie sie noch mehr bedürftige Menschen erreichen können.