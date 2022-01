Omikron wütet in rheinhessischen Schulen und Kitas

Täglich gibt es neue Rekordstände bei den Corona-Neuinfektionen. Mainz hat in Rheinland-Pfalz die zweithöchste Inzidenz, am stärksten betroffen sind Schulen und Kindertagesstätten.



An 60 Schulen in Mainz gibt es derzeit Infektionsfälle, heißt es aus dem zuständigen Gesundheitsamt. Das bedeutet, dass jede Schule in der Stadt Corona-Fälle hat. Nach Einschätzung der Experten dürften ebenfalls fast alle Kindertagesstätten von Corona betroffen sein. Die Inzidenz ist bei den unter 11-Jährigen in Mainz am höchsten und steuert nach den jüngsten Zahlen des Landesuntersuchungsamtes (LUA) Rheinland-Pfalz auf die 2.000 zu.

Landkreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms melden ebenfalls hohe Zahlen

Ähnlich sieht es im Landkreis Mainz-Bingen aus. Corona-Fälle gebe es an 60 Schulen im Kreisgebiet, so der Leiter des Gesundheitsamtes Dieter Hoffmann. Der Schwerpunkt der Arbeit des Gesundheitsamtes liege unter anderem darauf, die Ausbrüche in den Schulen und Kitas unter Kontrolle zu halten.

Darum ist das Gesundheitsamt des Landkreises Alzey-Worms ebenfalls bemüht. Dort ist man zuständig für das Kreisgebiet und die Stadt Worms. Die Liste der von neuen Coronafällen betroffenen Schulen und Kitas wird täglich länger. Inzwischen bleibt es in den Klassen und Gruppen nicht mehr nur bei Einzelfällen.

So soll der Unterricht an Schulen in RLP abgesichert werden

Landeselternbeirat RLP will Schulen offen halten

Das Infektionsgeschehen bestimme wie es weitergehe, sagt Reiner Schladweiler vom Landeselternbeirat Rheinland-Pfalz. Niemand wolle flächendeckende Schließungen. Es gebe aber bereits Schulen im Land, in denen komplette Klassen in Quarantäne seien, weil sich mehrere Schülerinnen und Schüler angesteckt hätten. Es könnten noch mehr werden - vor allem auch dann, wenn Lehrkräfte erkrankten und keinen Unterricht mehr abhalten könnten.

"Wir wollen keine flächendeckenden Schließungen von Schulen."

Auch im Landkreis Mainz-Bingen soll vorerst keine Schule komplett geschlossen werden, heißt es auf SWR-Anfrage. Eine entsprechende Verfügung könne nur vom Land kommen - und die sei momentan nicht in Sicht.

Hohe Infektionszahlen, niedrige Hospitalisierung

Bei den hohen Infektionszahlen in Schulen und Kitas handelt es sich aus Sicht der Gesundheitsämter in der Region hauptsächlich um Zufallsbefunde. Die Kinder und Jugendlichen müssen sich mindestens zwei Mal wöchentlich testen. Das positive Ergebnis ist häufig überraschend, weil die Betroffenen keinerlei Symptome haben.

Auch wenn die Infektionszahlen bei den unter 20-Jährigen derzeit extrem hoch sind und nach Meinung der Experten weiter ansteigen werden, müssen aus dieser Altersgruppe nur sehr selten Betroffene ins Krankenhaus. Die sogenannte Hospitalisierungsrate liegt nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes bei den unter 20-Jährigen in Mainz in dieser Woche bei null.

In der Mainzer Universitätsmedizin liegt nach Angaben einer Sprecherin momentan eine 17-jährige Person mit Corona auf Normalstation. Diese sei nicht geimpft gewesen.