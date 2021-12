Keine Verzögerung bei Corona-Zahlen in Gesundheitsämtern

per Mail teilen

Die Kreise Bad Kreuznach und Mainz-Bingen können nach eigenen Angaben die aktuellen Corona-Infektionszahlen zurzeit schnell weiter melden. Gesundheitsminister Lauterbach hatte gesagt, das Corona-Infektionsgeschehen sei deutlich kritischer, als es die gemeldeten Zahlen zeigten. Lauterbach machte das unter anderem an verzögerten Meldungen der Gesundheitsämter aufgrund der Feiertage fest. Im Kreis Mainz-Bingen könnten die Infektionsfälle zeitnah bearbeitet werden, sagte ein Sprecher. Das Gesundheitsamt werde dazu auch seit einigen Wochen von acht Bundeswehrsoldaten unterstützt. Auch von der Stabstelle Corona im Kreis Bad Kreuznach heißt es, man sei gut aufgestellt. Die knapp 50 Mitarbeiter machten ihre Arbeit gut und auch schnell genug. Der Leiter der Stabstelle schließt dennoch eine derzeit höhere Dunkelziffer an Neuinfektionen nicht aus. Das liege aber daran, dass wegen der Urlaubszeit in den Schulen und für die Arbeitsstellen weniger Tests gemacht würden.