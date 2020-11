In der gesamten Region Rheinhessen-Nahe gilt jetzt die Corona-Warnstufe Rot. Wie das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium mitteilt, ist der sogenannte Inzidenzwert nun auch im Landkreis Alzey-Worms über die kritische Marke von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche gestiegen. Am Montag hatten auch die Stadt Worms und der Landkreis Bad Kreuznach diesen Wert erreicht. Mit 120 hat die Stadt Mainz den höchsten Inzidenzwert in der Region Rheinhessen-Nahe, dann kommt der Landkreis Mainz-Bingen mit 90. Überall gelten nun strengere Corona-Maßnahmen wie eine verschärfte Maskenpflicht an öffentlichen Plätzen oder eine Sperrstunde für die Gastronomie.