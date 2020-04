In einem Lagerraum in Rheinhessen sind rund 1,7 Millionen Mundschutzmasken zur Verteilung an Pflegekräfte eingetroffen. Wo genau sich das Lager befindet, möchte der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (BPA) nicht öffentlich machen. Die Gefahr, dass die Masken gestohlen würden, sei derzeit zu groß, so ein Sprecher. Der Verband hatte die Mundschutzmasken in China bestellt. Sie werden nun an Verbandsmitglieder in ganz Deutschland verteilt. Allein in Rheinhessen sind das rund 200 private Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste. Laut Verband ist die Beschaffung von Mundschutzmasken zum Beispiel über das Land Rheinland-Pfalz im Moment sehr schwierig. Deshalb habe man selbst gehandelt.