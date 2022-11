Rheinhessen gedenkt der Opfer der Pogromnacht

In der Nacht vom 9. auf 10. November 1938 zündeten die Nationalsozialisten in ganz Deutschland Synagogen an. Auch die Mainzer Synagogen brannten nieder, viele Juden wurden misshandelt.

Die Stadt Mainz und die Jüdische Kultusgemeinde Mainz-Rheinhessen haben am Mittwochnachmittag in der neuen Mainzer Synagoge an die Opfer gedacht. Im Anschluss gab es einen Schweigemarsch.

Gedenkort Deportationsrampe

Der Schweigemarsch begann vor der neuen Mainzer Synagoge und ging vorbei an der Turnhalle der Goetheschule in der Mainzer Neustadt. Die Halle war ein letztes Sammellager der jüdischen Bevölkerung vor der Deportation gewesen. Der Schweigemarsch endete an dem Ort des ehemaligen Güterbahnhofs in der Mombacher Straße. Dort stellte die Mainzer Kulturdezernentin Marianne Grosse (SPD) auch den zukünftigen "Gedenkort Deportationsrampe" vor.

Juden wurden auch in Mainz verhaftet

In der Pogromnacht wurden in Mainz die beiden großen Synagogen in der Hindenburgstraße und an der Flachsmarktstraße/Ecke Margaretengasse zerstört. Am folgenden Tag zogen NS-Anhänger durch die Stadt. Wie in ganz Deutschland verwüsteten sie Geschäfte und Wohnungen von jüdischen Familien. Die Nationalsozialisten misshandelten Juden, jüdische Männer wurden verhaftet und in Konzentrationslager gebracht.

Die Pogromnacht Der Befehl für die Novemberpogrome kam direkt von Reichspropagandaminister Joseph Goebbels. Auf einem Treffen der NSDAP-Führung in München erklärte er in einer Hetzrede, die Partei werde antijüdische Aktionen nicht verhindern - diese Information gaben die SA-Führer anschließend telefonisch an ihre Stäbe und Mannschaften durch. Als Vorwand benutzte das nationalsozialistische Regime ein Attentat des 17-jährigen polnischen Juden Herschel Grynszpan auf den Legationsrat der deutschen Botschaft in Paris, Ernst von Rath. 267 Synagogen und etwa 7.500 Geschäfte jüdischer Einzelhändler wurden in ganz Deutschland zerstört, 91 Menschen nach offiziellen Angaben in der Pogromnacht getötet. Wissenschaftler gehen aber inzwischen von höheren Zahlen aus. An den Gewalttaten beteiligten sich nicht nur SA- und SS-Männer oder Parteimitglieder. Im Volksmund bürgerte sich wegen der zerstörten Fensterscheiben jüdischer Geschäfte der verharmlosende Name "Reichskristallnacht" für die Ausschreitungen ein. Der Begriff wurde später durch die Bezeichnung Pogromnacht ersetzt.

Gedenkveranstaltungen auch in Alzey

In Alzey wurde am Nachmittag an der ehemaligen Synagoge in der Augustinerstraße ein Kranz niedergelegt. Der Beirat für Migration und Integration des Landeskreises Alzey-Worms hatte dazu eingeladen.

Mahnwache in Worms

In Worms gibt es am Abend um 18 Uhr eine Mahnwache vor der Wormser Synagoge. Das Bündnis gegen Naziaufmärsche lädt dazu alle Bürgerinnen und Bürger ein. Mit dabei ist der ehemalige Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Ulrich Oelschläger.