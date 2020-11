Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Region Rheinhessen/Nahe steigt nicht mehr so rasant wie zuletzt. So sank zum Beispiel der Inzidenzwert in Mainz auf 224. Mitte der Woche stand er noch bei 250 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Dieser Trend gilt für ganz Rheinhessen: Insgesamt melden die Gesundheitsämter immer steigende Zahlen, aber sie steigen nicht mehr so schnell. So liegen Worms und der Landkreis Bad Kreuznach inzwischen unter der der Hundertermarke. Dennoch steht in allen Kreisen und Städten die sogenannte Corona-Ampel noch immer auf Rot. Ob sich die Zahlen wegen der verschärften Corona-Maßnahmen bessern oder ob die Testkapazitäten momentan erschöpft sind, lässt sich nach Angaben der Gesundheitsämter nicht genau sagen.