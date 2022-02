Kaum Sturmschäden bisher in Rheinhessen

Sturmtief "Ylenia" hat in der Region Rheinhessen-Nahe bisher kaum Schäden gemeldet. Der Freitag wird wieder stürmisch.

Verletzt wurde bisher niemand, heißt es von Seiten der Polizei. Vereinzelt seien Bäume umgeknickt und Baustellenschilder umgefallen. Das sei vor allem in den höheren Lagen passiert. In den Tälern seien die Windböen schwächer gewesen. Im Bereich des Polizeipräsidiums Mainz habe es lediglich zehn Einsätze gegeben. In Wäldern gab es nach Angaben der Revierförster bisher keine größeren Schäden. Trotzdem werden Menschen aufgefordert, vorerst nicht in die Waldgebiete zu gehen. Es könnten Äste abbrechen oder morsche Bäume umstürzen.

Stromausfall im Kreis Bad Kreuznach und Bingen

In Bretzenheim und Langenlonsheim (Kreis Bad Kreuznach) fiel für etwa eine Stunde der Strom aus. Nach Angaben des zuständigen Netzbetreibers, der Westnetz GmbH, war ein Baum in die Leitung gefallen. Auch in Trechtingshausen bei Bingen kippte ein Baum in eine Stromleitung. Eine Mitarbeiterin von Westnetz sagte, die betroffenen Haushalte mussten über ein Notstromaggregat versorgt werden.

Tempo 40 auf Autobahnbrücken

Auf der Brücke Weinheim auf der A63 und der Talbrücke Alzey auf der A61 gilt bis auf weiteres Tempo 40. Zu gefährlich ist es dort sowohl für leichte Autos mit Anhängern und vor allem für Lastwagen und Busse. Sie drohen - wie in der Vergangenheit bereits geschehen - durch starke Windböen umzukippen.

Tiere können aus den Nestern fallen

Heftige Sturmböen können dazu führen, dass Jungtiere aus ihren Nestern fallen. Darauf weist das Tierheim in Mainz hin. Eichhörnchen zum Beispiel hätten zu dieser Jahreszeit schon Junge. Starke Böen könnten die kugelförmigen Nester aus den Bäumen und Hecken wehen. Auch Taubenküken könnten aus den Nistplätzen fallen. Wer solche Wildtiere findet, wird von Seiten des Mainzer Tierheims darum gebeten, eine Wildstation oder das Tierheim direkt zu informieren.

Schüler dürfen zu Hause bleiben

Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium teilte mit, dass Schüler bis zu den Ferien nicht zur Schule müssten, sollten es die Witterungsverhältnisse nicht zulassen. Entscheiden müsste das die Eltern. Zudem könnten Schulen selbständig entscheiden, im Extremfall den Unterricht ausfallen zu lassen.

Der Deutsche Wetterdienst hob seine amtliche Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen in Rheinland-Pfalz inzwischen wieder auf. Stürmisch könnte aber wieder der Freitag werden.