Im Mai 2019 standen Teile der Rheingoldhalle in Mainz in Flammen. Seitdem wird die größte Veranstaltungshalle in Mainz saniert. Doch ein Ende der Arbeiten ist in Sicht.

Die rheinland-pfälzische Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) hat am Mittwoch dem Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) einen Zuwendungsbescheid für die weitere Sanierung der Rheingoldhalle überreicht. Ahnen sagte, als Mittelpunkt vieler Veranstaltungen und fester Bestandteil des Lebens in Mainz sei die Sanierung und Modernisierung notwendig und richtig. Das Land hatte bereits die Arbeiten in der oberen Ebene des Gebäudes, in dem sich auch der Große Saal befindet, mit fast 4,6 Millionen Euro bezuschusst. Die Arbeiten im Großen Saal hatten sich verzögert, weil beim Löschen des Brandes das Parkett stark beschädigt worden war. Es wird derzeit aufgearbeitet und kann nach Angaben der Mainzer Aufbaugesellschaft erhalten bleiben. Wegen der Verzögerung hatten sich die Fastnachtsvereine befürchtet, dass sie deswegen in der kommenden Kampagne 2020/2021 die Räumlichkeiten nicht nutzen können - dann kam die Corona-Pandemie. Die traditionelle Saal-Fastnacht wurde inzwischen abgesagt. Der Lockdown im Frühjahr war laut Mainzer Aufbaugesellschaft eine große Herausforderung. Rheingoldhalle und Corona Wegen geschlossener Grenzen hätten sich Materiallieferungen aus dem Ausland verzögert, auch Arbeiter hätten nicht einreisen können. Beide Ebenen der Rheingoldhalle, der Große Saal oben und die unteren Veranstaltungsräume sollen bis Ende September 2021 fertig werden. In der der Kampagne 2021/2022 dürften dann auch die Fastnachtsvereine die Rheingoldhalle wieder nutzen. Die Sanierungskosten der Rheingoldhalle in Mainz liegen nach Angaben des Mainzer Finanzdezernenten Günter Beck (Bündnis 90/Die Grünen) mit etwa 30 Millionen Euro im veranschlagten Bereich.