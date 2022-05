Rhein-Selz-Park: Kreis wehrt sich gegen Sondermüll-Vorwürfe

Der Landkreis Mainz-Bingen wehrt sich gegen Vorwürfe, dass er sich nicht um die Entsorgung des belasteten Mülls auf dem Gelände des Niersteiner Rhein-Selz-Parks kümmert. Aus Sicht des Kreises gibt es derzeit keinen dringenden Handlungsbedarf.

Der Landkreis beruft sich dabei auf ein Gutachten, aus dem klar hervorgehe, dass der Sondermüll kein Problem darstelle. Er müsse zwar entsorgt werden, aber es gebe keine zeitliche Dringlichkeit.

"Keine Gefahren für Umwelt oder Dritte"

In einem Schreiben an den SWR heißt es: "Gutachterlich wurde zudem festgestellt, dass von den belasteten Materialien keine Gefahren für Umwelt und Dritte ausgehen – die Ablagerungen befinden sich darüber hinaus in einem eingezäunten Außenbereich. Ein Auswaschen durch Regenfälle und ein Eindringen in das Grundwasser sowie ein Verwehen von Schadstoffen sei ausgeschlossen."

AfD droht mit rechtlichen Konsequenzen

Die AfD im Landtag hatte zuvor angekündigt, sie wolle Druck auf die Kreisverwaltung ausüben. Die Fraktion will sich nun an die Struktur- und Genehmigungsdirektion wenden. Werde der Sondermüll im Rhein Selz-Park weiterhin nicht entsorgt, werde man rechtliche Schritte gehen, so Iris Nieland, stellvertretende Vorsitzende der AfD-Landtagsfraktion.

Bereits seit vier Jahren liegt der Sondermüll auf dem Gelände

Bereits im Jahr 2018 hatte der damalige Niersteiner Bürgermeister Günther (CDU) die Kreisverwaltung auf das belastete Material hingewiesen, das auf dem Areal im Freien verrotte.

In einem Abfallentsorgungskonzept heißt es, es handele sich um mehr als 1.300 Tonnen gefährlichen Sondermüll. In den großen Müllhaufen befinden sich demnach unter anderem Asbest, KMF (Künstliche Mineralfasern) und PAK (Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe). Diese Stoffe gelten als krebserregend. Das Entsorgungskonzept hatten die kuwaitischen Eigentümer des Geländes in Auftrag gegeben.

Schutt wurde schon bearbeitet

Allerdings werde es nur dann gefährlich, wenn der Schutt bewegt würde, heißt es von Seiten der Kreisverwaltung. Dies ist aber offensichtlich schon geschehen: Das bestätigte Ottmar Knußmann dem SWR. Der ebenfalls im Rhein-Selz-Park tätige Investor berichtet, dass er Bauarbeiter beobachtet habe, die mit Radladern den Sondermüll bearbeitet hätten.

Ferienparadies für Kuwaitis: So hätte der Rhein-Selz-Park aussehen sollen. SWR

Sondermüll gehört kuwaitischem Unternehmer

Der Müll war entstanden, als ein kuwaitischer Unternehmer die bestehenden Gebäude zu Ferienwohnungen für Landsleute umbauen wollte. Dafür ließ er unter anderem Decken und Böden entfernen und lagerte sie im Freien auf dem Gelände.

Ohne Schutzkleidung gefährlichen Schutt transportiert

Die Kreisverwaltung hat dem Unternehmer bereits mehrfach Fristen gesetzt, um den Müll zu entsorgen. Bislang ist allerdings kaum etwas passiert. Lediglich einmal, im vergangenen Sommer, hatte der Unternehmer begonnen, dort aufzuräumen.

Allerdings hatte er dazu nicht - wie vorgeschrieben - eine Spezialfirma engagiert, sondern junge Praktikanten aus Syrien, die ohne Schutzkleidung den Sondermüll auf Lastwagen packten. Dieses Vorgehen wurde von der Kreisverwaltung gestoppt.