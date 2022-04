"BioTech-Valley" zwischen Mainz und Birkenfeld gefordert

Nach den Erfolgen von BioNTech soll Mainz Spitzenstandort für Biotechnologie werden. Aber warum nicht gleich eine ganze Region? Das findet eine Initiative und startet eine Resolution.

Die Initiative Rhein-Nahe-Hunsrück stellt am Freitag mit einem Bündnis aus Politik und Wirtschaft die Resolution an die rheinland-pfälzische Landesregierung vor. In der Resolution fordern die Bündnispartner die Potenziale der gesamten Region als Biotechnologie-Standort auszuloten.

"BioTech-Valley" nach Vorbild von "Silicon Valley"

Eine Resolution in diesem Umfang habe es hier noch nicht gegeben, so der Sprecher der Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück, Thomas Braßel. Drei Landkreise, vier Städte, zwei Hochschulen und zwei Handelskammern seien mit an Bord. Sie hätten die gemeinsame Vision eines "BioTech-Valley" zwischen dem neuen Biotechnologie-Standort Mainz und dem Umwelt-Campus Birkenfeld – angelehnt an das us-amerikanische "Silicon Valley" in Kalifornien mit zahlreichen Technologie-Firmen.

Das sind die Bündnispartner An der Resolution beteiligen sich die Kreise Mainz-Bingen, Bad Kreuznach und Birkenfeld; außerdem die Städte Bad Kreuznach, Bingen, Ingelheim und Idar-Oberstein. Auch die Industrie- und Handelskammern Koblenz und Rheinhessen sind mit dabei, zudem die Hochschulen in Trier und Bingen.

Landesregierung zu sehr auf Mainz fokussiert?

Neben der Resolution wollen die Beteiligten auch eine Studie in Auftrag geben. Sie soll zeigen, welche Unternehmen und Standorte Teil einer solchen Biotechnologie-Region werden könnten. Mit der Resolution wolle man der Landesregierung signalisieren, nicht nur die Landeshauptstadt Mainz entsprechend weiterzuentwickeln, sondern die Potenziale der gesamten Region auszuschöpfen.

Es gehe aber nicht darum, sich zu beschweren, dass man auch etwas von dem Geldsegen, den BioNTech Mainz und Idar-Oberstein beschert, abhaben wolle, so Braßler. Es gehe vielmehr um die einmalige Gelegenheit, alle Chancen und Potenziale auszuschöpfen. Wenn Mainz in den nächsten Jahren zum "BioTechHub" werden soll, könne ja auch die Stadt davon profitieren, wenn die Region ihre Biotechnologie-Potenziale ausbaut.

Initiative Rhein-Nahe-Hunsrück federführend

Die Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück gibt es seit Mitte der 1990er Jahre. Dabei handelt es sich um ein Wirtschaft-Netzwerk mit rund 250 Mitgliedern aus den Kreisen Mainz-Bingen, Bad Kreuznach und Birkenfeld und der Stadt Mainz. Sie organisiert beispielsweise Veranstaltungen, auf denen regionale Politik und Wirtschaftsunternehmen zusammenkommen. Dass die Initiative jetzt federführend bei der Resolution für die Biotechnologie-Region ist, liegt laut Braßel auch daran, dass es bei den Forderungen jetzt fast deckungsgleich um die Region geht, um die sich die Initiative seit Jahren kümmert.

Die Resolution soll nach der Vorstellung am Freitag zeitnah an die Landesregierung übergeben werden.