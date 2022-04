Übergriffe im Ferienpark Hambachtal erneut vor Gericht

Am Landgericht Bad Kreuznach beginnt am Freitag ein Verfahren gegen einen mutmaßlichen Sexualstraftäter. Dem Mann aus Saarbrücken werden mehrere Übergriffe im Erlebnisbad des Ferienparks Hambachtal im Hunsrück vorgeworfen. Der Angeklagte soll in der Umkleidekabine des Hallenbads einem damals elfjährigen Mädchen zwischen die Beine gegriffen haben. In einem weiteren Fall hat er laut Anklage Handyfotos von einem Mädchen gemacht. Außerdem soll er gegen Auflagen des Landgerichts Saarbrücken verstoßen haben, wonach ihm verboten gewesen sei, Schwimmbäder zu besuchen.

In erster Instanz hatte das Landgericht Bad Kreuznach den Mann zu vier Jahren Gefängnis und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Der Bundesgerichtshof hat auf die Revision des Angeklagten einen Teil des Urteils aufgehoben. Deshalb entscheidet nun eine andere Kammer des Gerichts.