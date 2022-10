Rettungswagen schleift Mann in Wiesbaden mit

per Mail teilen

Eigentlich war er gerufen worden, um einem reglosen Mann zu helfen - doch stattdessen fuhr ein Rettungswagen den 26-Jährigen versehentlich an.

Es war in der Nacht auf Samstag, als ein Anrufer meldete, dass eine offensichtlich hilflose Person in der Nähe des Wiesbadener Kurviertels auf der Straße liege. Ein Rettungswagen machte sich sofort auf den Weg.

An dem genannten Ort angekommen fuhr die Fahrerin des Rettungswagens entgegen der Einbahnregelung in die betreffende Straße ein. Nach Angaben der Polizei konnte die Besatzung des Rettungswagens den Anrufer erkennen, der mit eingeschalteter Stirnlampe an der Straße stand. Die Helfer dachten, der Anrufer stünde bei der hilflosen Person.

Rettungsassistentin übersah dunkel gekleideten Mann

In einer engen Kurve, die die Straße macht, sei der Rettungswagen dann gegen etwas gestoßen und habe sofort abgebremst. Wie sich herausstellte, war die Rettungsassistentin, die den Wagen fuhr, gegen den am Boden liegenden, komplett dunkel gekleideten Mann gestoßen und hatte diesen einige Meter mitgeschleift.

Der 26-Jährige Mann wurde dabei schwer verletzt. Er wurde in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert und dort stationär aufgenommen.

Mann war offenbar betrunken

Wie die Polizei jetzt mitteilt, hatte der Mann möglicherweise deshalb hilflos auf der Straße gelegen, weil er betrunken war. Er sei nicht lebensgefährlich verletzt worden und könne das Krankenhaus vermutlich bald wieder verlassen. Es werde nun geprüft, ob gegen die Fahrerin des Rettungswagens wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt wird.