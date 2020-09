per Mail teilen

Die Gewerkschaft ver.di begrüßt die Zustimmung der Gläubigerversammlung zum Rettungsplan für den Galeria-Karstadt-Kaufhof-Konzern. Die Angestellten von Galeria Karstadt-Kaufhof in Bad Kreuznach hoffen, einen Teil des Geldes, das ihnen der Warenhauskonzern schuldet, zurückzubekommen. Nach Angaben der Gewerkschaft hat der Konzern seinen Bad Kreuznacher Mitarbeitern seit März 15 Prozent weniger Gehalt gezahlt. Keinen Einfluss hat die Gläubiger-Entscheidung allerdings auf die Karstadt-Kaufhof-Filialen in Mainz und Worms. Die Schließung der Filialen sei beschlossen, so die ver.di-Sprecherin.