Ein sechsjähriger Junge hat sich am Samstagnachmittag bei einem Fahrradsturz so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Wie die Polizei mitteilt, war der Junge mit seiner Familie auf dem Fahrradweg zwischen Bingerbrück und Trechtingshausen (Kreis Mainz-Bingen) entlang der Bundesstraße 9 unterwegs. Auf der Höhe des Kreuzbaches habe der Junge aber angefangen herumzualbern. Dabei sei er mit seiner Fußspitze in die Speichen des Vorderrades geraten. Laut Polizeibericht stürzte der Sechsjährige daraufhin ruckartig nach vorne über den Lenker und verletzte sich dabei.

Weil der Junge nach Angaben einer Polizeisprecherin zudem nach dem Unfall benommen war, wurde ein Rettungshubschrauber alarmiert, der den Sechsjährigen in ein Krankenhaus gebracht hat. Wie schwer der Junge verletzt wurde, konnte die Polizeisprecherin nicht sagen. Es bestehe aber keine Lebensgefahr. Wegen des Hubschrauber-Einsatzes musste die B9 am Samstagnachmittag für etwa 30 Minuten vollgesperrt werden.

Auch in Mettenheim wurde Fahrradfahrer schwer verletzt

In Mettenheim (Kreis Alzey-Worms) musste am Samstagmittag ebenfalls ein Fahrradfahrer schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Autofahrer den 62-jährigen Radfahrer beim Abbiegen übersehen. Dadurch sei es zum Zusammenstoß gekommen. Der Mann aus Oppenheim hat sich nach Angaben der Polizei dabei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.