Endlich dürfen Restaurants wieder öffnen - ab einer Corona-Inzindenz unter 50 ab heute sogar drinnen. Ein Gastwirt aus Ingelheim erzählt von Vorfreude, Existenzsorgen und den Tränen seiner Mitarbeitenden.

"Ich sehe das Licht am Ende des Tunnels", sagt Johannes Winkelser. Der Gastronom betreibt in Ingelheim das Restaurant "Nonna Martha" in der Innenstadt und das Brauhaus "Goldener Engel" mit großem Gastraum und Biergarten in Ingelheim-West. Seit dem 1. November waren seine Betriebe durchgängig geschlossen. Eine harte Zeit, erzählt er.

Lange Zeit keine Perspektive für die Gastronomie

"Das Schlimmste war, meinen Mitarbeitern keine Perspektive geben zu können." Von Monat zu Monat habe er ihnen immer wieder sagen müssen, dass die Schließung andauere.

"Wenn Sie ein Unternehmen führen, sind Sie sozusagen der Kapitän – und auf einmal weiß der Kapitän an Bord des Schiffs nicht mehr, wo es hingeht."

Fast alle seine 50 Mitarbeitenden seien immer noch in Kurzarbeit. Und zuletzt habe er mehrere von ihnen an andere, sicherere Job-Branchen verloren. "Als sie zu mir kamen mit Tränen in den Augen, das war hart", berichtet Winkelser. Aber natürlich sei das eine Chance für sie, die sie nutzen müssten.

Kaum Gäste nach Wiedereröffnung vom Restaurant

Nun gehe es immerhin langsam bergauf. Winkelsers Restaurant im Ingelheimer Stadtzentrum hat seit dem 17. Mai im Außenbereich wieder geöffnet. Wer nachweisen kann, dass er vollständig geimpft, von einer Corona-Infektion genesen ist oder einen aktuellen negativen Schnelltest vorlegt, kann dort nun mit Kontakterfassung am Tisch bedient werden.

Dass ihnen die Menschen bei dem zuletzt regnerisch-kühlen Wetter nicht gleich die Bude einrennen würden, damit habe er gerechnet, sagt der Gastronom. Aber dass so wenige kommen, habe ihn schon erstaunt. Die offensichtliche Hürde sei die Schnelltestpflicht. Diese gilt im Kreis Mainz-Bingen derzeit fast nur noch für einen Besuch im Restaurant.

Corona-Schnelltestpflicht schreckt Gäste offenbar ab

Er könne die Leute verstehen, meint Winkelser. "Wie soll man den Gästen erklären, dass sie beim Einkaufen im Supermarkt im Innenraum dicht auf dicht mit 160 anderen Leuten keinen Test brauchen und sich auch für einen Friseurbesuch nicht mehr testen müssen - aber, um bei 12 Grad Außentemperatur und Nieselregen allein auf einer Außenterrasse einen Kaffee zu trinken, schon?" Da sei vielen der Aufwand offenbar zu groß.

Corona-Live-Blog in RP: Public Viewing bei Fußball-EM möglich

Immerhin: Die Gäste, die bisher da waren, seien total begeistert und dankbar, berichtet der Gastronom. "Die sitzen da mit Wärmflasche und Decke draußen unterm großen Schirm, genießen ihr Steak und freuen sich einfach, dass das wieder möglich ist", schmunzelt Winkelser. Und auch die Trinkgelder für die Mitarbeiter seien bisher gigantisch.

Öffnung der Gastronomie - rentabel ist es nicht

Und dann sei es natürlich auch für seine Mitarbeitenden ein tolles Gefühl, endlich wieder den Job machen zu dürfen, den sie alle vermisst hätten. "Für unsere Seele war die Wiedereröffnung sehr positiv", sagt der Gastronom, "aber wenn ich das aus finanzieller Sicht betrachte, ist das eine heikle Sache." Die Wiedereröffnung sei bisher noch lange nicht rentabel.

Das sei auch einer der Gründe, warum er seinen Biergarten am Brauhaus bisher noch nicht geöffnet habe. Normalerweise gilt dort für die rund 600 Plätze Selbstbedienung – im Moment sei aber ein Tischservice Pflicht. "Dafür bräuchte ich deutlich mehr Personal als für drinnen, weil die Wege weiter sind. Außerdem reicht das Funksignal vom Kassensystem nicht bis dorthin." Allein schon wegen dieses erhöhten Aufwands würde sich das finanziell nicht lohnen. "Wir machen erst auf, wenn wir wenigstens eine schwarze Null erreichen können."

Nächstes Ziel: die Innengastronomie

Nichtsdestotrotz würden die Vorbereitungen auf eine Wiedereröffnung im Brauhaus schon laufen, berichtet Winkelser. "Die Küchenchefs sind schon wieder im Haus, machen neue Speisekarten, kaufen erste Sachen ein. Und auch die externen Firmen waren schon da, um Lüftung, Heizung und Küchentechnik zu checken."

Das Hochfahren eines solchen Betriebs gehe nicht von heute auf morgen. "Wir brauchen schon so zwei Wochen Vorlauf", sagt der Gastronom, "und eine gewisse Planungssicherheit. Ich kann nicht einfach eine halbe Tonne Spargel auf gut Glück einkaufen." Das nächste Ziel sei eine vorsichtige Öffnung der Innengastronomie – vielleicht im Juni, wenn es die Inzidenz erlaube.

Vorfreude auf Gäste und einen guten Sommer

Es könne ein guter Sommer werden, hofft Johannes Winkelser. Am meisten freue er sich auf seine Gäste. Und besonders darauf, den vielen Leuten, die ihn in der harten Zeit unterstützt hätten, wieder etwas zurückgeben zu können.

"Wenn hier wieder Kinder im Biergarten herumrennen und ihre Spätzle mit Soße essen, das wird toll", schwärmt er. "Deswegen machen wir ja Gastronomie, weil wir Gastgeber sind – und ohne Gäste ist Gastronom einfach ein langweiliger Beruf."