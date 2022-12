Respektlos und herablassend - Professor von Hochschulbetrieb ausgeschlossen

Ein Professor hat Kolleginnen und Kollegen in E-Mails beschimpft. Deswegen darf er vom Hochschulbetrieb ausgeschlossen werden, urteilte jetzt das Mainzer Verwaltungsgericht.

Der betroffene Professor arbeitete nach Angaben des Mainzer Verwaltungsgerichts seit mehreren Jahren an der nicht näher bezeichneten Hochschule in Rheinhessen. Dort hatte er mehrere Monate lang E-Mails an Kolleginnen und Kollegen und Vorgesetzte geschrieben, in denen er sich respektlos, herablassend und aggressiv geäußert hatte.

E-Mails mit Beschimpfungen verschickt

Die Hochschule zog deswegen Konsequenzen: Der Professor durfte mit sofortiger Wirkung nicht mehr unterrichten und sich auch nicht mehr in den Räumen der Hochschule aufhalten. Die Begründung der Hochschule: Der Dienstbetrieb sei durch das Verhalten des Mannes gefährdet.

Gericht gibt Hochschule Recht

Dagegen war der Professor in einem Eilverfahren vor das Mainzer Verwaltungsgericht gezogen. Er gab an, die Vorwürfe beruhten überwiegend auf unspezifischen, aus der Luft gegriffenen Behauptungen. Gegenüber den Studentinnen und Studenten sei es nie zu verbalen Entgleisungen gekommen.

Das Verwaltungsgericht lehnte den Antrag des Professors jedoch ab. Die Vorwürfe seien durch zahlreiche E-Mails belegt, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr möglich.

Krankheit Schuld an Beschimpfungen?

Dem Gericht zufolge hatte der Professor wegen einer Erkrankung zuletzt nur noch eingeschränkt gearbeitet. Noch sei unklar, ob sein Verhalten mit der Erkrankung zusammenhänge, doch dürfe der Hochschulbetrieb dadurch nicht beeinträchtigt werden. Auch müssten die Beschäftigten vor seinen verbalen Angriffen geschützt werden. Es bestünde zudem die Sorge, dass sich der Professor auch Studentinnen und Studenten gegenüber unzumutbar äußern könnte.