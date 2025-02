Reportage von Tjada Huchtkötter:

ANMOD:

Es Mainz dauert es nicht mehr lang, dann wird das triste Grau auf dem Straßen gegen ein buntes Gewusel eingetauscht. Die Straßenfastnacht steht in der Startlöchern – und damit auch die bunten, selbstgebauten Motivwagen. Damit die aber auf die Straßen und vor allem Personen befördern dürfen, müssen diese Wagen vom TÜV geprüft werden. Unsere Reporterin Tjada Huchtkötter war bei einer solchen TÜV-Prüfung dabei, und zwar in Mainz Gonsenheim:

Damit auf dem Mainzer Rosenmontagsumzug alles sicher und ordnungsmäßig abläuft, werden die Wagen des Umzug regelmäßig vom TÜV geprüft -genauer gesagt einmal im Jahr, immer passend vor der Fastnacht. Wir konnten heute bei einer Prüfung dabei sein und zwar in Mainz Gonsenheim. Da wurde ein Wagen der Eiskalten Brüder geprüft und hat grünbes Lciht bekommen. Wenn sie den großen Eisbären also an Rosenmontag durch die Mainzer Innenstadt rollen sehen, müssen sie keine Angst haben: Er ist komplett handzahm und steht auch sicher auf dem Wagen.