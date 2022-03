In Dexheim (Kreis Mainz-Bingen) ist am Montagnachmittag ein Rennradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 54-jährige Mann aus Worms mit seinem Rad in der Ortsmitte unterwegs und dort in ein geparktes Auto gefahren. Weshalb es zu dem Unfall kam ist, ist derzeit nicht bekannt. Der Rennradfahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.