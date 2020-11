Die Renaturierung des Entenbachs in Bingen-Büdesheim geht in den zweiten Bauabschnitt. Nach Angaben der Stadt soll das Gebiet entlang des Baches weiter naturnah gestaltet werden. Die Kosten werden auf etwa 450.000 Euro veranschlagt. Der Verlauf des Entenbachs sei inzwischen in Bingen-Büdesheim ein beliebter Treffpunkt, so die Stadt.