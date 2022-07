Rekordergebnis beim Stadtradeln

Das Stadtradeln in Bad Kreuznach endet mit einem Rekordergebnis. Nach Angaben der Stadt hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kurz vor dem offiziellen Ende der Aktion bereits mehr als 150.000 Kilometer mit den Fahrrädern zurückgelegt. Über 800 Menschen haben sich in Bad Kreuznach in diesem Jahr am Stadtradeln beteiligt. Zum ersten Mal waren auch viele der Schulen in der Stadt dabei. Beim Stadtradeln geht es darum, drei Wochen lang möglichst viele Wege mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurückzulegen.