Briefwahlrekord in Rheinhessen und an der Nahe

Die Zahl der Briefwähler in den Wahlkreisen der Region ist kurz vor der Bundestagswahl deutlich höher als beim letzten Mal. In Mainz und den Landkreisen Mainz-Bingen sowie Alzey-Worms haben mehr als die Hälfte aller Wahlberechtigten Briefwahlunterlagen beantragt. Der Landeswahlleitung liegen jetzt Zahlen aus allen Kommunen vor, Mainz gehört zur Spitze mit etwa 82.000 Briefwählern. Wegen der Corona Pandemie ist die Nachfrage nach Briefwahlunterlagen auch in den Wahlkreisen Worms und Kreuznach gestiegen. Die Stadt Worms liegt jedoch im landesweiten Vergleich fast an letzter Stelle. Trotzdem reichen die räumlichen Kapazitäten dort nicht aus und die Wahlhelfer müssen in das Veranstaltungszentrum "Das Wormser" ausweichen.