44 Schülerinnen und Schüler in Mainz mit Reizgas verletzt

per Mail teilen

Im Mainzer Stadtteil Mombach hat ein Schüler in einer Sportumkleidekabine nach einem Streit Reizgas versprüht. 44 Schülerinnen und Schüler wurden dadurch verletzt.

Zwei Jugendliche einer weiterführenden Schule seien am Freitagvormittag während des Sportunterrichts in Streit geraten, teilte die Polizei mit. Dabei soll einer der beiden Realschüler das Reizgas in der Umkleidekabine der Schulsporthalle versprüht haben.

Ein Schüler muss ins Krankenhaus

Laut Polizei erlitten elf Schüler der Realschule Augen- und Atemwegsreizungen. Nachdem sie die Umkleide verlassen hatten, sei diese von Grundschulkindern genutzt worden. Von ihnen hätten sich 33 über Reizungen beklagt. Ein Junge kam vorsorglich ins Krankenhaus.

Alle anderen Schülerinnen und Schüler hat der Rettungsdienst vor Ort versorgt und an die Eltern übergeben können. Auch der Verursacher wurde seinen Eltern übergeben. Warum der Streit zwischen den beiden Realschülern ausgebrochen war, ist unklar.