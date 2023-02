Ein großes Reifenstück ist am Donnerstagabend auf der Autobahn 61 von einem Laster weggeschleudert. Jede Menge nachfolgende Pkw konnten dem Teil nicht mehr ausweichen.

Der Lasterfahrer war gegen 18:30 Uhr auf der A61 in Richtung Ludwigshafen unterwegs, so die Autobahnpolizei Gau-Bickelheim. In Höhe Gensingen sei dann an seinem Auflieger ein Reifen geplatzt. Dabei wurde ein großes Stück des Reifens auf die Fahrbahn geschleudert.

Reifenstück trifft 16 nachfolgende Autos

Die Fahrerinnen und Fahrer der nachfolgenden 16 Autos konnten dem Reifenteil nicht ausweichen und kollidierten damit oder fuhren darüber. Der 44-jährige Lasterfahrer konnte seinen Sattelzug schließlich auf dem Standstreifen zum Stehen bringen.

Die Polizei sperrte die Autobahn komplett ab und räumte die Reifenteile und Teile der beschädigten Autos von der Fahrbahn. Die Autos waren alle noch fahrbereit. Die Fahrerinnen und Fahrer der 16 beschädigten Pkw wurden von der Polizei auf einen nahegelegenen Parkplatz beordert. Dort fand dann die Unfallaufnahme statt.

Lkw hatte Gefahrgut geladen

Durch die Vollsperrung entstand ein Rückstau von mehreren Kilometern. Laut Polizei bestand die Gefahr, dass an dem Laster ein weiterer Reifen platzen könnte, wenn er mit dem kaputten weiterfahren würde.

Weil der Laster außerdem mit Gefahrgut beladen war, blieb er auf dem Standstreifen stehen und wurde von der Autobahnmeisterei Gau-Bickelheim abgesichert, bis der Reifenwechsel vor Ort erledigt war.

Keine Verletzten - hoher Sachschaden

Gegen 22:30 Uhr konnte der Lkw dann seine Fahrt fortsetzen. An allen nachfolgenden Fahrzeugen, die über die Reifenteile des Sattelzuges gefahren waren, entstand Sachschaden in unterschiedlichem Ausmaß.

Keiner der Beteiligten wurde verletzt. Den Gesamtschaden an den 16 Pkw schätzt die Polizei auf mindestens 50.000 Euro.