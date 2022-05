Ein Unbekannter hat in Mainz an zwei Polizeiautos Reifen zerstochen, während die Polizisten bei einem Einsatz waren. Die Beamten halfen am Montagabend bei einem Rettungseinsatz, bei dem eine 58-jährige Frau dringend medizinische Hilfe brauchte. Während die Polizisten abgelenkt waren, zerstach der Täter an beiden Polizeiautos jeweils einen Reifen. Auch an zwei Privatwagen stach der Mann die Reifen platt. Die Polizei sucht Zeugen.