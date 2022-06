Feuerwehr rettet Rehkitz aus Nahe

Ungewöhnlicher Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr in Bad Kreuznach: Sie hat am Pfingstmontag ein Rehkitz aus der Nahe gerettet.

Passanten hatten das Tier entdeckt und die Einsatzkräfte gerufen. Das Rehkitz war vermutlich einen Hang hinuntergefallen und trieb am Ufer der Nahe auf der Seite des Rheingrafensteins.

Rehkitz an Wildtierhilfe übergeben

Das Kitz konnte von der Besatzung eines Rettungsbootes eingefangen werden. Nach der Rückkehr ans Ufer sei es in wärmende Decken gewickelt worden, so ein Sprecher der Feuerwehr. Anschließend hätten Feuerwehrleute das Tier nach St. Goar gebracht und dort wohlbehalten an die "Wildtierhilfe an der Loreley e.V." übergeben.