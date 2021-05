Nach Angaben der Polizei hatte sich das Reh am Samstagabend in einen Garten in der Bad Kreuznacher Innenstadt verirrt. Offenbar hatte es das Tier auf den Salat in dem Garten abgesehen, fand danach aber den Weg nicht mehr zurück in den Wald. Als das Reh am Sonntagmorgen immer noch im Garten stand, verständigte der Gartenbesitzer die Polizei, die den Tierarzt holte. Der betäubte das Tierarzt das Reh und brachte es in den Wald zurück.