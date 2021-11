Katastrophenschutz Thema beim Regionaltag

Vertreter der Städte Mainz und Worms sowie der Landkreise Mainz-Bingen und Alzey-Worms treffen sich am Nachmittag (16 Uhr) zum Regionaltag Rheinhessen. Nach Angaben eines Sprechers des Landkreises Mainz-Bingen geht es dabei auch um die künftige Zusammenarbeit beim Katastrophenschutz. Anlass sei die Flutkatastrophe im Sommer. Die vier Kommunen, die dem Regionaltag Rheinhessen angehören, wollen sich beim Katastrophenschutz besser vernetzen, so der Kreissprecher. Deshalb werde eine neue Arbeitsgruppe gebildet. Bei der Sitzung am Nachmittag stellt sich außerdem der neue Mitarbeiter der Geschäftsstelle vor. Die Geschäftsstelle des Regionaltags hat Anfang der Woche ihre Arbeit aufgenommen – dort soll künftig dafür gesorgt werden, dass die Beschlüsse des Gremiums in den vier Kommunen auch umgesetzt werden. Der Regionaltag besteht aus den Städten Mainz, Worms und den Landkreisen Mainz-Bingen und Alzey-Worms. Vertreter der Kommunen treffen sich zweimal im Jahr, um sich bei gemeinsamen Themen abzustimmen.