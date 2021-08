Geplatzte Süßkirschen, verfaulte Sauerkirschen. Der Regen hat in Rheinhessen für geringere Ernten gesorgt. Wie steht es um die Äpfel und Zwetschgen?

Drei Sommer lang war es trocken und heiß, in diesem Jahr hat es öfter geregnet. Für die Böden sei das gut, heißt es von Seiten des Bauern- und Winzervereins. Für so manche Frucht und so manche Pflanze war es allerdings etwas zu nass. Einige Reben sind vom Mehltau befallen, an Obstbäumen sind Kirschen geplatzt und verschimmelt.

Ernte fällt geringer aus

Eines der wichtigsten Obstanbaugebiete Deutschlands liegt in Rheinhessen. Und auch dort beklagt man wegen des schwankenden und nassen Wetters große Ernteausfälle beim Baumobst. Es sei bisher ein Erntejahr mit mehr Tiefen als Höhen, sagte VOG-Geschäftsleiter Steffen Lang. VOG steht für Vereinigte Großmärkte für Obst und Gemüse. Die Genossenschaft hat ihren Sitz in Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen).

Was macht die Genossenschaft VOG? Die Genossenschaft ist die zentrale Vermarktungseinrichtung für rheinhessisches Obst und für Spargel. Die VOG zählt nach eigenen Angaben etwa 1.200 Mitglieder, die auch gleichzeitig Eigentümer der Genossenschaft sind. Sie liefern ihr Obst am Zentralmarkt Ingelheim oder an einer der Sammelstellen in Mainz-Finthen an. Die Genossenschaft zählt bundesweit zu den größten Anbietern von Sauerkirschen und Mirabellen. Sie beliefert auch die Konservenindustrie. Der Grundstein wurde im Jahr 1901 gelegt.

Mit der Süßkirschen-Ernte sei man gerade fertig und habe nur etwas mehr als die Hälfte der erwarteten Menge eingefahren, sagt Steffen Lang. Gleiches gelte für die Sauerkirschen. Zumindest könne man die noch als Saft-Ware verwerten, so Lang.

Zuckerrüben und Mais brauchen den Regen

Hoffnung gebe es unter anderem noch für Zwetschgen und Äpfel, denen der Regen weniger ausmache. Die Qualität dieser Früchte sei diesmal gut. Hier sei nach den trockenen letzten Jahren wieder mit normalen Erntemengen zu rechnen. Die Zuckerrübe und der Mais profitieren nach Angaben des Bauern- und Winzerverbandes auch von dem Regen.