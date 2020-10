Wegen eines sprunghaften angestiegener Infektionszahlen verschärft die Stadt Worms ihre Corona-Regeln. Die Kontaktbeschränkungen werden ausgeweitet, so eine Sprecherin. Außerdem besteht eine Maskenpflicht an belebten Plätzen in der Innenstadt. Gleiches gilt für den Aufenthalt in Kirchen oder Moscheen. In der Gastronomie sei zudem eine Sperrstunde ab 23 Uhr vorgesehen. Nach Angaben der Stadt liegt die Inzidenzwert bei 52,7. Die Corona-Ampel steht damit auf Rot.