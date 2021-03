Wie die Stadt Mainz mitteilt, ist der Umbau des Hofs fast abgeschlossen. Das Betriebsgelände sei nun mehr als doppelt so groß und kundenfreundlicher gestaltet. Dazu wurde zum Beispiel eine zweite Ebene für Fahrzeuge gebaut, von der man bestimmte Abfälle von oben in Container werfen kann. Der Mainzer Recyclinghof an der Emy-Röder-Straße ist seit Juli vergangenen Jahres geschlossen. Er war zuletzt an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen, deshalb gab es häufig lange Wartezeiten und Staus.