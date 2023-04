Brand in Recyclinganlage in Worms gelöscht

per Mail teilen

Der Brand in einer Recyclinganlage in Worms ist gelöscht. Nach Angaben der Stadt wurde niemand verletzt.

Das Feuer war nach Angaben der Wormser Feuerwehr in einem Rohstoffhandel in der Vangionenstraße ausgebrochen. Was den Brand ausgelöst hat, sei noch unklar.

Am Mittwochmittag waren etwa 2.000 Kubikmeter Bauabfall, Plastik und Holz in einer halb offenen Lagerstätte in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war mit drei Löscheinheiten vor Ort. Parallel zu den Löscharbeiten hatten die Einsatzkräfte auch Luftmessungen durchgeführt und festgestellt, dass die Rauchwolke nicht gefährlich ist.

Der Rauch zog nach Angaben der Stadt am Nachmittag in Richtung Kleinniedesheim und Bobenheim-Roxheim im Rhein-Pfalz-Kreis. Vorher hatte die Feuerwehr vermutet, der Rauch könne wegen der Windrichtung in die Wormser Innenstadt ziehen.

Brandwache in der Nacht

Wie die Feuerwehr Worms auf SWR-Anfrage mitteilte, bleibt eine Brandsicherheitswache über Nacht noch an der Lagerstätte.

Auf dem Gelände des Wormser Rohstoffhandels sind Holzstapel in Brand geraten. Pressestelle Stadt Worms

Feuerwehr rettet Katze aus Wand

Völlig unverhofft haben die Einsatzkräfte bei den Löscharbeiten noch eine Katze gerettet. Nach Angaben der Feuerwehr befand sich das Tier in einem Hohlraum einer Trennwand. Zwar sei die Katze bei ihrer Rettung sehr verängstigt, aber nicht verletzt gewesen. Die Tierrettung kümmere sich nun um das Tier.

Schon öfter hat es in Wertstoffhöfen gebrannt

In der Vergangenheit ist es in Worms immer wieder zu Bränden auf Wertstoffhöfen gekommen. Nach Informationen einer Stadtsprecherin brannte diese Anlage bereits einmal vor fünf Jahren.