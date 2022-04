Versammlung rechter Gruppierungen - fünf Gegendemos

Wegen einer Versammlung rechter Gruppierungen kann es ab dem Samstagnachmittag in der Ingelheimer Innenstadt zu Behinderungen kommen. Busse können bis in den Abend hinein den Bahnhof nicht anfahren. Wie die Stadtverwaltung Ingelheim mitteilt, kann sie die rechte Versammlung nicht verbieten. Sie habe wegen einer unmittelbaren Gefahr für die öffentliche Ordnung aber weitreichende Auflagen erteilt. Demnach dürfen nur wenige Fackeln entzündet werden, zahlreiche Lieder, die angemeldet wurden, dürfen nicht abgespielt werden. Fünf Gegendemonstrationen sind angemeldet. Unter anderem von der Antifa, außerdem kündigte das Ingelheimer Bündnis gegen Rassismus und Gewalt "In-Rage" eine Veranstaltung an, diese wird von der Initiative „Rheinhessen gegen Rechts“ unterstützt. Auch der Deutsch-Israelische Freundeskreis Ingelheim will sich beteiligen. Nach Angaben der Stadt wünschten sich viele Bürger ein Verbot solcher Versammlungen. Das sei aber aus Gründen der Versammlungsfreiheit nicht möglich.