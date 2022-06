Rechenzentrum soll in den Rhein-Selz-Park

per Mail teilen

In die Entwicklung des Niersteiner Rhein-Selz-Parks kommt offenbar Bewegung. Das hat Bürgermeister Schmitt dem SWR mitgeteilt. Demnach soll dort auf einem Gelände von rund 500.000 Quadratmetern ein Rechenzentrum entstehen. Darauf hat sich die Rhein-Selz-Park GmbH geinigt, die aus dem Investor Wolfram Richter und dessen Frau sowie aus Vertretern der Stadt Nierstein und der Verbandsgemeinde Rhein-Selz besteht. Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt hatte sich ebenfalls dafür ausgesprochen, jetzt muss nur noch in der kommenden Woche Niersteins Stadtrat zustimmen. Im Zusammenhang mit dem Rhein-Selz-Park gibt es seit Jahren einen kommunalpolitischen Streit. Ein Investor will dort eine Strecke für Geländewagen und Motorräder bauen, die Stadt lehnt das nach wie vor ab.