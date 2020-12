Vorerst wird es keine Realschule plus in Nieder-Olm (Kreis Mainz-Bingen) geben. Wie die Kreisverwaltung Mainz-Bingen mitteilt, habe die zuständige Behörde in Trier eine Entscheidung erneut zurückgestellt. Weil noch weitergehende Unterlagen und Abstimmungen nötig seien, werde erst im nächsten Jahr entschieden, heißt es zur Begründung. Die Realschule plus soll in Nieder-Olm gebaut werden, weil aus der gesamten Verbandsgemeinde täglich über 200 Kinder und Jugendliche in die etwa zehn Kilometer entfernte Stadt Wörrstadt (Kreis Alzey-Worms) pendeln müssen. Wörrstadt lehnt eine Realschule plus in Nieder-Olm ab, weil dann der Fortbestand der eigenen Schule gefährdet sei. Die Realschule plus besteht nach Angaben des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums in kooperativer oder integrativer Form. Beide Varianten führen zum Abschluss der Berufsreife und zum Sekundarabschluss I.